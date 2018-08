Conferenza dei sindaci contro la “Zonona”, ma Enrico Rossi non c’è. Delegazione a Firenze il 7 settembre

Zonona sì o zonona no? La risposta tanto agognata dai sindaci della zona socio sanitaria aretina non è arrivata nemmeno oggi, l’assemblea dei primi cittadini si è tenuta nella sala del consiglio comunale di Arezzo, ma è mancata la presenza richiesta e determinante del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi chiamato in causa a gran voce per mettere ordine all’argomento in tempi rapidi, viste le prossime imminenti scadenze.

La data spartiacque è quella del 30 settembre, giorno in cui la Zonona unica socio sanitaria entrerebbe in vigore, salvo un intervento del consiglio regionale o della giunta.

“Alla vigilia della conferenza dei sindaci di questa mattina ho ricevuto una chiamata dal capo di Gabinetto di Enrico Rossi nella quale mi è stato comunicato che il presidente, per impegni pregressi, non sarebbe potuto essere presente ad Arezzo – ha spiegato Alessandro Ghinelli ai presenti – Siamo stati ricontattati poco fa e ci incontrerà venerdì 7 settembre alle 16 a Firenze, quando ci sarà da chiarire che posizione intende prendere la Regione sullo spacchettamento dei tre distretti, e lo dovrà fare rientrando nei tempi del 30 settembre. Ormai non è più possibile rimandare.”

Tra i presenti che sono intervenuti Margherita Scarpellini di Monte San Savino, Daniele Bernardini di Bibbiena, Mauro Cornioli di Sansepolcro e Alberto Santucci di Badia Tedalda.