Confartigianato, il tour arriva a Foiano e Sansepolcro per conoscere Impresa 4.0 e nuova Sabatini

Doppio appuntamento per 60 minuti di… il nuovo tour di incontri di Confartigianato Arezzo ideato per favorire la conoscenza da parte degli imprenditori degli strumenti a loro disposizione e agevolare investimenti, innovazione e digitalizzazione delle imprese. Il 25 settembre l’incontro si terrà a Foiano della Chiana, nella sede di Confartigianato in via Le Fonti 6. Il 27 settembre appuntamento a Sansepolcro, in viale Osimo, nella sede di Confartigianato Valtiberina. L’inizio di entrambe le serate è fissato alle 21.

“Questa nuova iniziativa – spiegano Luca Parrini e Piero Piccini, presidenti di zona rispettivamente della Valdichiana e della Valtiberina – che abbiamo già sperimentato con successo nei primi due appuntamenti, ad Arezzo e Montevarchi, è strutturata in due parti, in modo da rendere più agevole la comprensione e da facilitare le domande e la partecipazione da parte degli imprenditori. Nella prima mezz’ora Cesare Pastorelli, Simone Fabianelli e Francesca Baldicchi illustreranno gli incentivi previsti da Impresa 4.0 e dalla “nuova Sabatini”. Nella seconda mezz’ora invece le aziende potranno esporre le proprie esigenze, progetti e idee per capire se possono essere funzionali a “Impresa 4.0 e Nuova Sabatini” (One-To-One) e quindi avviare fin da subito la procedura per accedere ai finanziamenti. Questo tour è stato pensato per avvicinare sempre più Confartigianato e le sue iniziative al territorio e rendere più agevole la partecipazione. Per questo abbiamo scelto di tenere queste serate non solo ad Arezzo, ma anche nei centri della vallate: Montevarchi, Foiano della Chiana, Sansepolcro e Bibbiena. I primi due appuntamenti, che si sono svolti ad Arezzo e Montevarchi, hanno riscosso molto successo per l’interesse che ha suscitato l’iniziativa. Gli imprenditori hanno molto apprezzato la formula che permette di comprendere quali opportunità di investimento si prospettano per le loro aziende e la consulenza personalizzata per portarle avanti sul piano della digitalizzazione, oggi sempre più necessaria per una vera competitività.”

Info: Marco Bacci (Tel. 0575.314241 – marco.bacci@artigianiarezzo.it) e Stefano Peruzzi (0575314229 – stefano.peruzzi@artigianiarezzo.it)