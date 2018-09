Conclusi i campi estivi della Fraternita dedicati ad arte e creatività. Bilancio positivo

Grande successo per i campi estivi al Museo della Fraternita dei Laici dedicati all’arte e creatività. Si è conclusa venerdì 7 settembre la settimana “Piccoli esploratori alla scoperta dei Tesori di Fraternita”. I bambini in soli cinque giorni hanno scoperto le opere custodite nel Museo: l’orologio astronomico, le meridiane, il dipinto della veduta di Piazza Grande, il dipinto “La Carità” e tutti i ritratti di benefattori e uomini illustri. Un pomeriggio è stato dedicato anche alla visita dei gioielli del Museo dell’Oro.

Per una migliore comprensione sono stati studiati dei laboratori da far fare ai bambini collegati alle singole opere: la realizzazione di una meridiana, di un orologio astronomico, la progettazione della propria “Piazza Ideale”, l’interpretazione del dipinto della Carità con diverse tecniche artistiche, l’esecuzione di un proprio ritratto e la creazione di un braccialetto. Inoltre per un maggiore sviluppo della creatività i bambini hanno realizzato tante piccole api e coccinelle da utilizzare per il gioco del tris, oltre un gufo e una coccinella create partendo da materiali di recupero.

Da domani in partenza la settimana dei campi estivi dedicata al teatro. Per info e iscrizioni chiamare i numeri:

0575 24694 (Laura)

339 6679694 (Laura)