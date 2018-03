Comuni, così quelli piccoli rischiano l’estinzione: i dati sulla popolazione. Caprese -8%, Talla e Sestino -5%

Piccoli comuni in via di estinzione. Anche quelli della provincia di Arezzo. A rivelarlo è il Sole 24 Ore che, con tabelle e grafici mostra come diminuisca la popolazione dei “comuni mini, con meno di 4mila abitanti. In quelli minuscoli che non arrivano neppure a mille abitanti c’è stato il calo maggiore, con una perdita media che per poco non raggiunge il 4,5%.”

Questa la media nazionale, che si rispecchia anche in terra aretina. E anche se è vero che spesso le variazioni percentuali si traducono i piccoli numeri, nell’insieme il valore assoluto diventa considerevole.

Lo dimostra la mappa interattiva del Sole 24 Ore che qui riproponiamo. Riguarda la Toscana: le sfere rappresentano i comuni. Quelle più grandi e azzurre rappresentano i comuni maggiori e con un saldo positivo della popolazione. Quelle più piccole, color arancio rappresentano i comuni minori, con un calo di popolazione.

I COMUNI IN VIA DI ESTINZIONE

Il numero degli abitanti, come detto, è in calo nei piccoli comuni. Ecco qualche esempio.

In Casentino Talla in 5 anni ha visto diminuire la propria popolazione del 5,6 per cento, Castel Focognano del 3,3, Chiusi della Verna del 2,9, Chitignano del 2,6, Montemignaio dell’1,9. In Valtiberina il dato più eclatante è quello di Caprese Michelangelo dove in un lustro la popolazione è diminuita dell’8 per cento, del 5 a Sestino e del 3,9 a Monterchi. Dato negativo anche per Castiglion Fibocchi, in Valdarno, dove i residenti sono passati da 2220 a 2162, con un saldo negativo del 2,6 per cento.

In lieve calo (sotto ad un punto in percentuale) anche Anghiari, Pieve Santo Stefano e Loro Ciuffenna,

COMUNE 2012 2017 % Talla 1123 1060 -5,6 Castel San Niccolò 2735 2695 -1,2 Castel Focognano 3227 3119 -3,3 Chiusi della Verna 2051 1992 -2,9 Chitignano 934 910 -2,6 Montemignaio 569 558 -1,9 Caprese Michelangelo 1510 1389 -8 Sestino 1414 1343 -5 Monterchi 1813 1742 -3,9

COMUNI STABILI, IN CRESCITA E ANOMALIE

I comuni superiori a 5 mila abitanti, appaiono stabili o in lieve crescita. Gli esempi sono tanti, a partire da Arezzo (più 1,5), Montevarchi (+1,9), ma anche Foiano della Chiana, Monte San Savino.

E poi le eccezioni che confermano la regola. Nell’Aretino ci sono tre grandi comuni, Sansepolcro, Cortona e Bibbiena che hanno visto scendere la loro popolazione di circa un punto in percentuale.