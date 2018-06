Il Comune di Monte San Savino aderisce a Feisct

Feisct (Federazione Europea itinerari Storici Culturali e Turistici) annuncia l’adesione del Comune di Monte San Savino alla Federazione. Il Comune savinese si unisce così a un nutrito numero di enti che ne compongono la parte istituzionale.

“Abbiamo scelto di cogliere questa opportunità” dichiara l’Assessore alle attività produttive Nicola Meacci “che si è presentata grazie a contatti che abbiamo avuto con la Federazione in occasione di alcuni eventi recenti. L’Adesione non comporta costi per il Comune, ma lo inserisce in una rete che può offrire molto rivelandosi un valido sostegno allo sviluppo del cosiddetto ‘turismo lento’. Questa è una realtà in crescita alla quale il territorio savinese ha molto da offrire: proprio nel campo degli itinerari, andando a riscoprire i legami, le tradizioni storiche e valorizzando le peculiarità e le eccellenze del territorio, stiamo lavorando molto in questi mesi. Un passo importante sarà la presentazione in un convegno a Monte San Savino, sabato 16 Giugno, dei nuovi itinerari realizzati in collaborazione con gli Amici della Chianina”

L’Amministrazione Comunale potrà usufruire di servizi messi a disposizione dalla Federazione quali la partecipazione a fiere di settore, l’inserimento in manifestazioni di interesse nazionale, incontri di formazione/informazione dedicati agli operatori locali sulle opportunità di sviluppo economico collegate al turismo lento. Feisct, inoltre, lavora per favorire il dialogo fra soggetti di varia natura, istituzionali e privati, sostenendo la creazione di reti locali per sviluppare e promuovere gli Itinerari Storico-.Culturali.

“A Monte San Savino si percepisce la qualità della vita e la voglia di investire nella valorizzazione delle proprie tradizioni e della propria storia” dichiara Sabrina Busato, Presidente di Feisct “Lavoreremo con entusiasmo a fianco dell’amministrazione e dei soggetti locali per contribuire a rendere più efficace ed incisiva la generazione di effetti positivi che il turismo sostenibile deve portare in questi territori.”