Il Comitato Salute Casentino: “Diminuisce il personale di Radiologia. E va in pensione il dottor Rinnovati”

Nota del Comitato salute casentinese.

Aggiornamento circa delle nuove segnalazioni, pervenuteci e poi confermate dal responsabile della struttura sanitaria stessa del Casentino.

Diminuzione del personale del reparto Radiologico. Dopo un pensionamento avvenuto alla fine dell’anno solare 2017, ne è previsto un secondo durante il mese di maggio; entrambi i tecnici, quindi paramedici, non sono stati e non verranno sostituiti da nuovi operatori.

Tale situazione riporta ad una seconda casistica, che complica ulteriormente l’operatività della sanità casentinese. Da circa un mese tutti gli esami in reperibilità riguardanti il reparto di Radiologia non sono più trasmessi ad Arezzo per l’analisi, bensì all’ospedale del Valdarno “Santa Maria alla Gruccia”, situato a Montevarchi. Tale struttura sanitaria è fuori dall’area distrettuale socio-sanitaria Casentino-Valtiberina, nonché fuori i confini della Asl Sudest stessa; è da tenere presente che le risorse sono suddivise per quest’ultimi ambiti amministrativo-territoriali.

Oltre a ciò, i membri del Comitato tengono ad informare che è in atto l’acquisto di un nuovo Mammografo, salvo restando l’assenza di personale idoneo all’utilizzo dello strumento diagnostico. Tale investimento parrebbe nascondere un depotenziamento del personale, data la possibilità di trasferire altrove il macchinario.

Il Csc, poi, aggiunge che andrebbe informato il sindaco di Montevarchi, oltre che vice-presidente della conferenza dei sindaci Valdarnesi, Silvia Chiassai, così da metterLa a conoscenza di quest’ulteriore peso per la zona ospedaliera appartenente al suo territorio di riferimento. Infine quest’anno subiremo un’altra gravissima perdita causa pensionamento, quella del dottor Andrea Rinnovati.