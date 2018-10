Columbus Day, Ghinelli e i agenti della Polizia Locale nella celebre parata

Un’accoglienza calorosa e amichevole, quella che i membri del comitato organizzatore del Columbus Day John Pasquarosa, Vincent Ferrara, Tony Lupica hanno riservato alla delegazione della Polizia Locale che, guidata dal Sindaco Alessandro Ghinelli, ha partecipato alla Parata che lunedì ha animato il “viale” forse più evocativo di New York, quella Fifth Avenue che tanto fortemente caratterizza la “Grande Mela”.

Per la terza volta gli agenti aretini hanno sfilato accanto ai colleghi del “leggendario” New York Police Department nell’evento clou che celebra il compleanno dell’America. Insieme a loro, altri rappresentanti delle forze di polizia italiane la cui presenza al Columbus Day fu organizzata anni fa da Alberto Caracciolo, Ispettore superiore della Polizia di Stato, con l’intenzione di portare un pezzo d’Italia sul suolo americano al fine di rinsaldare i vincoli di amicizia e di fraternità tra i nuovi americani e la terra di origine dei loro avi proprio nel giorno per loro più significativo. Insieme al sindaco, gli agenti hanno sfilato con la bandiera italiana in testa, salutati con entusiasmo dalle tante persone che hanno assistito alla Parata.

Tutti i componenti della delegazione aretina sostengono a proprie spese i costi della trasferta.