Cna sceglie le migliori start up d’Italia. Ad Arezzo in giuria c’è Francesco Graziani

Ad Arezzo è il momento di premiare il merito. In programma martedì 16 ottobre nella sede CNA la selezione aretina del Premio Cambiamenti. E’ dedicato a idee e giovani che fanno impresa: un concorso nazionale che scopre, premia e sostiene le migliori start up, l’impresa innovativa ma anche la tradizione attraverso percorsi inediti, grazie all’utilizzo delle tecnologie digitali e della comunicazione.

Il contest prevede selezioni territoriali, regionali ed il gran finale a Roma il prossimo 30 novembre. In palio 20 mila euro e un viaggio a Dublino, per incontrare gli esperti di Facebook e di Google, più servizi e opportunità di confronto con “venture capitalist” e fondi di investimento. In più al vincitore una settimana di vacanza presso una struttura 4stelle Bluserena.

Ad Arezzo 12 candidati da cui usciranno 3 idee d’impresa che parteciperanno al contest regionale del 30 ottobre. Sono imprese con non più di tre anni di attività di Arezzo, Castiglion Fiorentino, Sansepolcro, Foiano, Rassina e Terranuova Bracciolini. I settori? Dalle energie rinnovabili alla cucina vegana passando per il distretto della lavorazione orafa e dell’alta moda.

«CNA scommette sui giovani – osserva Franca Binazzi, presidente CNA Arezzo. Un’impresa giovane fondata sul coraggio e sul talento deve potersi mettere alla prova e giocare la sua partita nel mercato, per questo in giuria avremo un talento del calcio italiano, Francesco Graziani, uno degli eroi di Spagna 1982, oggi commentatore sportivo che meglio di altri può testimoniare lo spirito di sacrificio e l’impegno verso obiettivi vincenti in un contesto molto competitivo. Graziani sarà da stimolo alla sfida che quotidianamente affrontano le nostre imprese per vincere la concorrenza del mercato».