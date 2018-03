Ciondolo, salvato dopo un incidente stradale cerca casa: “Ha la Fiv, per lui serve un’adozione del cuore”

E’ stato investito lungo la Setteponti. Ha riportati fratture importanti ma è sopravvissuto. Adesso è bene ma i volonari dell’Enpa che adesso lo accudiscono, hanno scoperto che è affetto da Fiv (immunodeficienza felina) e per lui cercano un’adozione del cuore.

Il protagonista di questa storia, che speriamo sia a lieto fine, è un bel gattone che si chiama Ciondolo.”E’ stato soccorso a fine dicembre – raccontano i volontari -. A causa dell’incidente aveva riportato la rottura del bacino e della testa del femore. E’ stato operato e poi tenuto a riposo. Adesso cammina di nuovo normalmente. Purtroppo però ha la Fiv e per lui sarebbe importante trovare una casa”.

Ciondolo ha tra i 4 e i 5 anni. Affettuoso e coccolone, non sembra un gatto malato. “Cerchiamo per lui una famiglia che non abbia altri gatti o al massimo con gatti già affetti da questa patologia che si trasmette tra i felini. Ricordiamo che non si attacca né alle persone né ai cani. I gatti affetti da Fiv possono anche fare una vita come gli altri gatti e vivere a lungo. E in alcuni casi morire di cause naturali e non per la Fiv”