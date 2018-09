Cinque posti da volontario per il servizio civile universale al parco nazionale delle Foreste casentinesi

E’ stato pubblicato il Bando per la selezione dei volontari da impiegare nel “servizio civile universale” (SCU) in Italia e all’estero e anche l’ente di gestione dell’area protetta, in collaborazione con Arci servizio civile di Forlì, ha sviluppato progetti per cinque posti (due operativi nella sede di Santa Sofia e tre presso quella di Pratovecchio). Possono presentare domanda tutti i giovani dai 18 ai 29 anni.

La data di scadenza per la presentazione delle domande è il 28 settembre (h. 14).

Entro questa scadenza la domanda di partecipazione, in carta semplice, va fatta pervenire a mano o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (arrivo alla sede entro la data sopra indicata) esclusivamente all’indirizzo indicato nella prima pagina del progetto prescelto (Arci Servizio Civile Forlì, viale F. lli Spazzoli, 49 – 47121 Forlì).

E’ possibile presentare la domanda (completa di tutti gli allegati e documenti richiesti) anche via P.E.C., all’ indirizzo: arciserviziocivile@postecert.it

Gli orari di apertura per la ricezione delle domande saranno: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12,30 e e il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 18.

Alla domanda vanno inclusi anche copia del documento di identità, codice fiscale e curriculum vitae.

E’ possibile scaricare il bando e gli allegati necessari per la presentazione della domanda sul sito del Parco: www.parcoforestecasentinesi.it