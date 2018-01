Ciclopista dell’Arno da Rassina a Ponte Buriano: assegnato l’incarico per il progetto

Ciclopista dell’Arno: è stato assegnato l’incarico di progettazione per il secondo lotto, ovvero il secondo stralcio casentinese.

Si tratta del segmento della pista ciclopedonale che va da Rassina a Ponte a Buriano – quello che completa la parte di competenza dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino – più alcune opere a monte non comprese negli stralci precedenti, nei comuni di Poppi e Castel San Niccolò.

Sarà una società del Nord Italia ad occuparsi della progettazione, una ditta che – come ricorda – ha già all’attivo lavori simili per oltre 160 km di piste ciclabili. “La gara – spiega Giampaolo Tellini, Sindaco di Chiusi della Verna e titolare della delega a questa infrastruttura presso l’Unione – ha consentito di conseguire un importante ribasso sui quasi 100mila euro di base d’asta, quindi potremo utilizzare ulteriori fondi per migliorare e abbellire ancora l’opera finale. Il costo di questa progettazione rientra per intero nella copertura delle spese garantita dal finanziamento della Regione Toscana sull’intera pista ciclopedonale dell’Arno, un’opera prioritaria anche grazie all’interessamento dell’assessore alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli”.

Dettagli e tempi: