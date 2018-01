Chiusi della Verna, omaggio del sindaco Tellini alla prima “millenial”

Avanza la generazione “millenial”, perché nell’anno appena iniziato compiono la maggiore età i nati nel 2000, appunto i primi del nuovo millennio. A Chiusi della Verna il Sindaco Giampaolo Tellini ha pensato di fare gli auguri alla prima neomaggiorenne del suo Comune. È Sara Fani, studentessa che vive a Corsalone con i genitori e il fratello; studia a Poppi al liceo scientifico Galileo Galilei. Come molti giovani della sua età, Sara svolge fa anche volontariato presso l’oratorio di Bibbiena, dove frequenta anche il Centro Creativo Casentino e le sue attività, soprattutto i film in inglese. Ha tanti amici e amiche, ama ballare e in estate è fra i tanti che scelgono il fiume per rinfrescarsi e fare bagni fra amici. Il 9 gennaio, giorno della sua maggiore età, riceverà un omaggio floreale dal suo Comune “Perché – dice Tellini – noi amministratori abbiamo il dovere di evitare che i giovani percepiscano la politica come una cosa lontana, che non si occupa di loro e dei problemi reali della gente soprattutto nei piccoli Comuni invece è possibile mantenere un dialogo con coloro che saranno la classe dirigente del domani”.