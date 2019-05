Chienni: "Dichiarazioni ingiustificate e allarmistiche da Montevarchi sul centro Ottavo Giorno"

“Siamo di fronte a dichiarazioni ingiustificate e allarmistiche - dice il sindaco di Terranuova Sergio Chienni - e sono i fatti che lo dicono: la struttura tecnica del Comune di Terranuova si è fatta carico dell’espletamento della gara per l’affidamento della gestione su indicazione unanime di tutti i Comuni, Montevarchi compreso. La gara si sta regolarmente svolgendo nei termini previsti e il servizio sarà assolutamente garantito. La rete territoriale dei servizi per la disabilità sarà un modello innovativo e aperto verso le richieste che provengono dalle persone con disabilità (nell’ottica di essere protagonisti del loro progetto di vita), dai loro familiari e dalle associazioni. Tra le altre cose rispetto ai requisiti professionali e ai parametri previsti dalla normativa regionale vigente, il capitolato elaborato in collaborazione della zona socio-sanitaria, prevede un numero maggiore di ore sia di operatori dedicati all’assistenza di base che di educatori. Ricordo che il Centro Diurno di socializzazione Ottavo Giorno, sito in un immobile di proprietà del Comune di Montevarchi, è stato oggetto di un intervento di ristrutturazione grazie all’impegno congiunto di tutti i Comuni e dell’Azienda Sanitaria”. “Non solo - continua Chienni - come Comuni, come è giusto che sia, ci siamo sempre prodigati per rispondere alle esigenze, come ad esempio procedendo all’acquisto di un impianto di condizionamento per rendere maggiormente fruibile e confortevole il centro”. “Le politiche per le persone con disabilità - conclude il Sindaco di Terranuova - sono da sempre al centro dell’interesse del Comune di Terranuova Bracciolini, capofila zonale, tra l’altro, anche del progetto del Dopo di Noi, finanziato dalla Regione Toscana, e che ha messo in atto progetti di inclusione e socializzazione, tutt’ora in corso, e dei quali i cittadini di tutti i Comuni possono usufruire”.