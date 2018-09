Cgil, incontro sul futuro della sanità in Valdichiana

Il futuro della sanità in Valdichiana sarà il tema del dibattito promosso dalla Cgil per le ore 21 di venerdì 7 settembre. Appuntamento nel parco della Pinetina in via 25 aprile a Camucia.

In discussione, sia con i cittadini che con le istituzioni locali, la situazione sia dell’ospedale della Fratta che dei complesso dei servizi sanitari della zona. Le posizioni del sindacato verranno illustrate, in modo particolare, dalla federazione di categoria della funzione pubblica Cgil nonché dalle Rsu della sanità insieme alla Cgil della Valdichiana.

In caso di maltempo, l’iniziativa verrà spostata presso la sala civica in via Sacco e Vanzettti di Camucia.