Cavriglia, testamento biologico: approvata la delibera per l’istituzione del registro

Con la Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 26 luglio 2018 il Comune di Cavriglia ha approvato le “Disposizioni attuative della legge 219/2017, norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, ovvero la legge sul testamento biologico. In concreto si tratta delle modalità con cui gli uffici dell’Amministrazione Comunale potranno ricevere ricevere le DAT (disposizione anticipata di trattamento che dà la possibilità di scegliere in anticipo i trattamenti sanitari a cui acconsentire o no se ci dovesse trovare in uno stato di incapacità mentale). La delibera individua l’ufficio Anagrafe e Stato Civile posto al piano terra del Municipio di Viale Principe di Piemonte quale ufficio competente a ricevere le DAT.

Chi può farlo?

Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, residente nel Comune di Cavriglia

Modalità operative

Il disponente dovrà consegnare personalmente la DAT, redatta in forma scritta, con data certa e sottoscrizione del soggetto interessato maggiorenne. Nella DAT il disponente ha la possibilità di nominare un fiduciario maggiorenne; in tal caso nelle disposizioni anticipate di trattamento la sottoscrizione della dichiarazione da parte dello stesso equivale ad accettazione della nomina.

Chi è il fiduciario?

Il disponente può indicare una persona di fiducia, denominata fiduciario, maggiorenne e capace di intendere e volere, che lo rappresenta in modo conforme alla volontà espresse nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie nel momento in cui il disponente non fosse più capace di confermare le proprie intenzioni consapevolmente.

L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo allegato alle DAT.

Dove e Come?

Il servizio viene svolto presso l’Ufficio Anagrafe e Stato Civile che può essere contattato dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00 al numero 055/9669748

Come consegnare una DAT?

Il disponente deve consegnare personalmente all’Ufficio Anagrafe e Stato Civile le “Disposizioni Anticipate di Trattamento – DAT” redatte in forma scritta, con data certa e sottoscritte con firma autografa. Al momento della consegna, dovrà essere compilata e sottoscritta la Richiesta di Deposito

Nel caso in cui le DAT non contengano la nomina di un fiduciario, il disponente può compilare e sottoscrivere la nomina del fiduciario e a sua volta il fiduciario dovrà formalmente accettare la nomina tramite l’accettazione della nomina del fiduciario. A tal fine il fiduciario dovrà presentarsi, munito di un documento di identità valido e compilare e sottoscrivere l’accettazione.

L’accettazione della nomina da parte del fiduciario viene allegata, per costituirne parte integrante, assieme alle DAT. In assenza di esplicita accettazione da parte del fiduciario, la nomina del fiduciario non produce effetti.

Il DAT dovrà essere già compilato a cura dell’interessato e consegnato all’Ufficio di Stato Civile. Al disponente verrà rilasciata ricevuta di avvenuta consegna e deposito delle DAT.

Altre indicazioni utili sulle DAT

Le DAT sono registrate e conservate dall’ufficio dello Stato civile del Comune di residenza.

Le DAT possono essere modificate o revocate dal disponente in qualsiasi momento.

Nel caso non sia possibile rendere una dichiarazione scritta, le DAT possono essere rese mediante videoregistrazione o altri dispositivi che consentano alla persona di comunicare. Anche in questo caso dovrà essere consegnata una busta contenete il supporto utilizzato per la memorizzazione.

L’interessato potrà esprimere le DAT nel modo che ritiene più opportuno, chiedendo consulenza al proprio medico di fiducia.

Se le DAT non contengono l’indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un Amministratore di sostegno.

Costi

Il servizio è totalmente gratuito.