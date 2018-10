Cavriglia, sicurezza in primo piano: presto attive 7 telecamere

La sicurezza dei propri cittadini viene prima di tutto. In questi anni l’Amministrazione Comunale ha portato avanti una serie di interventi volti a trasmettere un concetto ed una percezione di sicurezza più ampi, che non si limitino all’installazione di telecamere di videosorveglianza come strumento di contrasto agli episodi di microcriminalità. A Cavriglia è stato portato a termine anche un importante piano di interventi per la messa in sicurezza stradale delle principali arterie viarie del territorio.

Obiettivo non facile in un territorio comunale molto esteso (ben 62 chilometri quadrati) e dove i circa 9600 residenti sono suddivisi tra 9 agglomerati urbani maggiori e molte altre piccole frazioni. La sicurezza dei cittadini si garantisce anche pensando a pedoni e ciclisti che oggi a Cavriglia possono tranquillamente percorrere senza nessun rischio i vari tratti di piste ciclabili di recente realizzazione. E che dire delle scuole. La riqualifica di tutti gli edifici scolastici attraverso interventi di efficientamento energetico, abbattimento barriere architettoniche e adeguamento sismico ci permetterà di far crescere i nostri giovani in ambienti non solo più confortevoli, ma anche più sicuri. A proposito di scuola come dimenticare la sicurezza del servizio scuolabus con i nuovi mezzi dotati di cinture di sicurezza.

Potremmo andare avanti ancora. In questo contesto si inserisce l’installazione delle telecamere di videosorveglianza iniziata in questi giorni. Gli “occhi elettronici” (7 in tutto) saranno presto attivi in tutte le principali strade di accesso al territorio cavrigliese. Alcuni di questi saranno dotati anche di tecnologia per il controllo di assicurazione e revisione delle auto in transito. Ecco i luoghi sono saranno attivate le telecamere: Vacchereccia, strada del Parco, via Diga, Località Nardi, rotonda del Porcellino, SP Chiantigiana all’altezza del bivio per Grimoli Montaio, SP Chiantigiana all’altezza dell’Ufficio Turistico. Il progetto, da un importo complessivo di 60 mila euro, si è concretizzato al momento in cui si sono create le condizioni ideali per farlo, a bassi costi per i cittadini grazie al cofinanziamento di 15 mila euro assegnato a Cavriglia dalla Regione Toscana e alla diminuzione dei costi della tecnologia.