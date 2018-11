Cavriglia, Giornata mondiale della Scienza in memoria della professoressa Maria Piera Martino

"Scienza, un diritto umano", è questo il tema scelto dall'Unesco per l'edizione 2018 della Giornata Mondiale della Scienza al servizio della pace e dello sviluppo che, come ogni anno, si celebra il 10 novembre.

In questa occasione, a Cavriglia, la famiglia Papalini ha donato all'Istituto Comprensivo "Dante Alighieri" alcuni libri scientifici e due camelie in memoria della professoressa Maria Piera Martino, ex insegnante ed ex preside dell'istituto cavrigliese che tanti ex allievi ricordano ancora con piacere e commozione. I due arbusti sono stati piantati a Cavriglia accanto alla targa commemorativa apposta negli anni scorsi in memoria della ex professoressa di matematica e scienze.

Gallery