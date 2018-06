Cavriglia, dal 1 luglio il bonus sociale idrico per i cittadini

Dal prossimo 1 luglio i cittadini di Cavriglia potranno fare richiesta del Bonus Sociale Idrico. Il Bonus Sociale Idrico è l’agevolazione che l’autorità di regolazione nazionale ha creato in analogia con gli altri bonus già attivi per i settori elettrico e gas. L’erogazione del bonus ai beneficiari avverrà tramite sgravio in bolletta. Possono fare richiesta di accesso i nuclei familiari con ISEE fino a € 8107,50. Per ulteriori informazioni, per ritirare la modulistica e per inoltrare la domanda rivolgersi all’Ufficio Protocollo del Comune di Cavriglia (055 966971).

Precisiamo infine che tale bonus NON esclude ed è quindi cumulabile con il bonus sociale idrico integrativo che l’Autorità Idrica Toscana ha deciso di confermare anche per l’anno in corso e di cui abbiamo già dato notizia nelle apposite sezioni del nostro sito internet ufficiale.

http://www.comune.cavriglia.ar.it/come-far-per/agevolazione-sulla-bolletta-dell-acqua