Da Cavriglia ai luoghi della Shoah. Gli studenti tornano con un libro fotografico in omaggio al sindaco Leonardo Degl’Innocenti.

Si è appena concluso il “Viaggio della Memoria” per i giovani cavrigliesi che hanno aderito all’iniziativa organizzata con la collaborazione di ANED (Associazione nazionale ex deportati). I ragazzi di Cavriglia hanno vissuto un’esperienza unica tra i campi di sterminio della Germania (Flossenburg), Repubblica Ceca (Terezin) e della Polonia (Auschwitz e Birkenau) consegnando alla fine di questo viaggio un libro in omaggio speciale al sindaco Leonardo Degl’Innocenti che così si esprime:

“Una settimana che non dimenticheranno mai. Un viaggio nei luoghi dell’Olocausto, la pagina più buia della storia dell’Occidente. Dei cinquanta milioni di morti della Seconda Guerra Mondiale, sei milioni furono Ebrei. Uomini, donne, vecchi, bambini, furono dapprima perseguitati con le odiose leggi di discriminazione razziale, poi raccolti e segregati, in modo metodico e sistematico, nei lager, marchiati con un numero, come bestie, e infine fatti morire di fatiche e di stenti o uccisi nelle camere a gas. Intere comunità furono cancellate dalla faccia della Terra, in quella che i nazisti chiamarono “soluzione finale”. Una storia che ognuno di noi ha il dovere di conoscere e approfondire. Non solo sui libri di storia. Per far sì che tutto questo non accada mai più. I giovani cavrigliesi rientrati da questo viaggio mi hanno consegnato un libro con i loro ricordi. Un libro che conserverò con onore e piacere”

In questo libro fotografico ognuno di loro ha scritto i propri ricordi, le impressioni dell’esperienza vissuta e le emozioni che hanno provato nel viaggiare tra i luoghi della Shoah.