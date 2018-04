Castiglion Fiorentino, il mercato settimanale si sposta al parco dei Pini

Arriva la bella stagione e la sede del mercato settimanale ritorna al parco dei pini.

Il primo spostamento lo avremo questo venerdì vista la concomitanza dell’evento motociclistico Campionato Italiano di Enduro che conta alla partenza ben 160 piloti.

Poi a partire dal 27 aprile e fino all’ultima settimana di giugno il mercato si trasferirà in pianta stabile nell’area ombreggiata a ridosso delle mura del parco. Ulteriori valutazione di proroga nel periodo estivo verranno prese in considerazione dopo questi 2 mesi sperimentali.

Prospettata da parte dell’amministrazione comunale una nuova collocazione dei banchi durante l’incontro con le associazioni di categorie e gli ambulanti. “Tale soluzione pone rimedio alle esigenze emerse ed evidenziate lo scorso anno da ambulanti e cittadini liberando via dei Bersaglieri dai banchi e rendendola fruibile per la circolazione e i parcheggi. La nuova disposizione concentrata in prossimità dell’area dei Macelli, in via Trento e all’interno del Parco dei Pini, consentirà di ottimizzare gli spazi e di godere di uno spazio ombreggiato e delimitato a ridosso del centro storico” dichiara Devis Milighetti, assessore allo Sviluppo Economico.