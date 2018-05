Castiglion Fiorentino, bando di gara per il servizio di tesoreria comunale

Il Comune di Castiglion Fiorentino comunica che è stata indetta la procedura aperta svolta in modalità telematica per l’affidamento del SERVIZIO DI Tesoreria Comunale per il periodo di 5 anni tramite il portale START https://start.toscana.it/, Sistema Telematico Acquisti Regionale Toscana, dal giorno 30.04.2018.

La scadenza di presentazione dell’offerta è prevista per il giorno 21.05.2018 alle ore 12:00.

Il disciplinare di gara è consultabile anche sul sito istituzionale del Comune. La modulistica è reperibile sul portale START unico mezzo per presentare l’offerta.