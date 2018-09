Castiglion Fiorentino, in arrivo il rimborso delle rette 2018 per gli iscritti al nido comunale Peter Pan

Confermato il contributo a sostegno delle famiglie che hanno bambini iscritti alla struttura della Pievuccia e proprio in questi giorni è in arrivo la prima trance relativa al primo semestre 2018 (periodo gennaio-giugno) che prevede un abbattimento di circa 25% della retta mensile.

Con un successivo atto verrà liquidata la seconda tranche che riguarderà le famiglie che iscriveranno i propri bambini al servizio nel periodo settembre/dicembre 2018. Novità assoluta per quest’anno è il contributo spettante alle famiglie che hanno avuto i bambini che hanno frequentato la ludoteca presso il nido Peter Pan nei mesi estivi. Anche in questo caso l’abbattimento ammonta a circa il 25 %.

“La scelta dell’amministrazione comunale è stata quella di spalmare i finanziamenti ministeriali su tutto l’anno 2018, compreso, appunto, il periodo dei campi solari anziché concentrarli in pochi mesi. L’idea è quella, quindi, di prolungare il piccolo ma constante sostegno alle famiglie per tutto il periodo dell’anno – dichiara Silvia Del Giudice, assessore ai Servizi Sociali e all’Istruzione – Tra le novità introdotte in questo nuovo anno scolastico, c’è l’apertura anticipata alle ore 7.30 proprio per andare incontro alle famiglie che per esigenze lavorative ne hanno fatto richiesta”.

È ancora al vaglio la possibilità di prolungare l’orario dalle ore 16.30 alle 17.30 che potrebbe scattare in caso di un minimo di richieste.