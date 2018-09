Castiglion Fiorentino, anche il sindaco Agnelli firma per l’educazione civica nelle scuole

Anche il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, sottoscrive l’iniziativa popolare sulla reintroduzione negli istituti scolastici dell’insegnamento dell’educazione civica.

Dallo scorso 23 agosto è possibile recarsi presso l’ufficio segreteria del comune (tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 e martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17,30) per aderire alla raccolta firme della proposta di legge di iniziativa popolare

“Insegnamento di educazione alla cittadinanza – come materia autonoma con voto, nei curricula scolastici di ogni ordine e grado”.

La legge propone l’introduzione dello studio di tutto ciò che possa contribuire a diventare cittadini educati al bene comune, alla legalità ed alla sicurezza nel rispetto reciproco oltre a migliorare comportamenti e stili di vita sostenibili: lotta allo spreco alimentare, tutela dell’ambiente e degli spazi comuni. L’amministrazione comunale ha scelto di aderire a questa iniziativa in quanto sensibile a questa problematica presentata anche sotto forma di mozione approvata da tutti i gruppi consiliari durante l’ultimo consiglio comunale e intende svolgere questo cammino a fianco della scuola anch’essa impegnata nella crescita della coscienza civica dei piccoli castiglionesi.

“L’educazione civica abbraccia diversi settori e aspetti della vita di tutti noi. E’ quindi importante iniziare a formare i futuri cittadini fin dalle scuole. Oltre alla costituzione italiana e a tutti gli altri ambiti della formazione di uno studente dovrebbe essere inserito anche l’insegnamento al corretto utilizzo dei social media e la lotta al cyber bullismo, quest’ultimo, è divenuto un fenomeno estremamente pericoloso perché non visibile e documentabile dagli adulti che non hanno accesso a queste forme moderne di comunicazione. E’ pertanto importante informare, educare al rispetto sia delle persone che dell’ambiente per rendere un territorio sempre più a misura d’uomo e vivibile , mettendo il nostro futuro nelle mani di coloro che domani dovranno avere il piu’alto senso civico possibile” dichiara il sindaco Mario Agnelli.