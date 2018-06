Castel San Niccolò, in vendita le ex scuole elementari di Borgo alla Collina

Secondo esperimento d’asta, bandito dal Comune di Castel San Niccolò, per la vendita dell’edificio delle ex scuole elementari di Borgo alla Collina nell’ambito del piano di “alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare” approvato dalla Giunta Comunale con delibera del 28 febbraio scorso. L’immobile in alienazione è un fabbricato di notevoli dimensioni che si sviluppa ad un solo livello, realizzato negli anni ’70 ed in buono stato di conservazione, dotato di impianto di riscaldamento, servizi igienici e pertinenze esterne. La base d’asta è stata portata a 92.000 euro, e le offerte devono essere presentate entro le ore 12 del 30 giugno p.v, l’apertura delle buste ci sarà alla stessa ora del 2 luglio. I sopralluoghi possono essere effettuati dal lunedì al venerdì in orario 9:30 – 12 previo appuntamento telefonico allo 0575/571014-19. Tutte le condizioni ed i requisiti per la partecipazione sono riportati nel bando, reperibile anche su internet all’indirizzo www.comune.castel-san-niccolo.ar.it