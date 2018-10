Casolari, prezzi in calo ad Arezzo del 2,6 per cento: ma la campagna toscana contina ad affascinare

Colline, dolci pendii, vigneti: il casolare di campagna, in Toscana come nel resto d’Italia, continua ad affascinare e non smette di attrarre l’attenzione di chi nel Bel Paese vuole investire per acquistare una casa. Complice anche l’abbassamento dei prezzi al metroquadro, la domanda torna a salire. Stando ai dati elaborati da Idealista in esclusiva per Il Sole24 Ore, l’aumento di interesse sarebbe pari a circa il 48% rispetto al 2017.

Anche quella di Arezzo rientra tra le province in cui si concentra l’interesse degli investitori. Anche se soffre lo scotto dell’allontanamento da parte degli inglesi. L’intera Toscana di fatto risente della minore domanda in arrivo dal Regno Unito, mentre tra le province più quotate ci spuntano Pisa e di Lucca. In particolare i prezzi sono saliti all’ombra della torre pendente, mentre sono scesi in picchiata (-10% circa) nella zona intorno a Grosseto. Ad Arezzo i prezzi sono in discesa del 2,6 per cento. Il costo a metro quadrato è di 1662: di fatto un casolare di circa 200 metri quadrati costa oltre 330 metri quadrati.

A livello nazionale i prezzi sono calati del 3,8 per cento. In Toscana, oltre a Pisa e Lucca (che hanno entrambi visto una crescita dei prezzi superiori al 2 per cento), vola Firenze con prezzi in crescita dell’8,4 per cento e un valore a metro quadrato pari a 2448 euro.