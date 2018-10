Case Popolari, l’appello di Sunia a Nisini: “Senatrice, chieda i finanziamenti”

Una lettera alla senatrice della Lega Tiziana Nisini, assessore del Comune di Arezzo, per chiederle di portare in Parlamento il “problema della carenza di finanziamenti per la case popolari”. La missiva è quella siglata da Sunia, il sindacato degli inquilini e assegnatari. Scritto nero su bianco, il sindacato evidenzia “come questi alloggi siano stati costruiti al risparmio ed abbiano oggi bisogno di manutenzioni e ristrutturazioni per le quali non ci sono, però, finanziamenti adeguati”.

Non solo, da quando gli edifici sono stati costruiti ad oggi, molto è cambiato: sono emerse nuove povertà, la domanda di case popolari è cresciuta.

“Se consideriamo anche l’esigenza di dare risposte a bisogni emergenti quali gli sfratti, è palesemente inadeguata l’offerta quantitativa di alloggi popolari o, comunque, di abitazioni a buon mercato. Gli introiti da affitti sono sempre minori perché molti inquilini e assegnatari vivono in situazione di indigenza che non consente di pagare affitti, o comunque di non pagarli adeguatamente, diminuendo così le disponibilità per la manutenzione”.

Secondo il Sunia, situazione casa potrebbe diventare esplosiva anche in città di medie dimensioni come Arezzo-.