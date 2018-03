Casa delle Culture, redatto un documento comune. Attesa per il futuro della struttura

“Lunedì pomeriggio l’ampia sala della Casa delle Culture non ha contenuto tutte le persone che intendevano partecipare all’assemblea convocata per discutere il futuro di questa importante struttura”.

Attacca così una nota di Arci Arezzo.

Per cinque anni la Casa delle Culture ha lavorato per la coesione sociale, la crescita culturale, l’integrazione. Tanti cittadini e circa trenta associazioni aretine, diverse da quelle che animano la struttura di Piazza Fanfani, hanno testimoniato la validità di questa esperienza unica nel suo genere, hanno criticato l’intenzione di chiuderla ed hanno suggerito iniziative ed impegni a favore del proseguimento delle varie attività che si svolgono nella palazzina della ex Caserma Cadorna.

Particolarmente significativa la presenza di numerose associazioni che ad Arezzo operano su vari versanti (sociale, culturale, ambientale, civico). La loro presenza ha dimostrato che la Casa delle Culture è ormai sentita patrimonio dell’intera città. L’assemblea ha approvato un documento che ora sarà sottoposto all’adesione di altre organizzazioni cittadine.