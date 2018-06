Una carriera alias per studenti in transizione: il nuovo regolamento dell’università di Siena

È stato approvato nell’ultima seduta degli organi di governo dell’università di Siena il regolamento per la gestione di una carriera alias per studenti e studentesse in transizione di genere, con l’obiettivo di garantire a tutti la possibilità di vivere in un ambiente di studio sereno, attento alla tutela della privacy e della dignità dell’individuo.

L’applicazione del nuovo regolamento consentirà infatti, a chi ne farà richiesta, di poter attivare una “carriera alias” con una identità provvisoria, collegata all’identità anagrafica, valida solo all’interno dell’Ateneo, permettendo così allo studente o alla studentessa in transizione di genere di poter frequentare gli ambienti universitari (biblioteca, mensa, aule, etc.) in modo inclusivo e nel rispetto della nuova identità scelta.

“Siamo felici di poter dare ai nostri iscritti la possibilità del doppio libretto – spiega il rettore dell’ateneo senese, Francesco Frati -. Crediamo che l’Università, luogo di formazione, debba favorire il rispetto delle libertà individuali e che questo diritto debba essere riconosciuto a tutti i nostri studenti. Per questo motivo l’Ateneo offre già da tempo anche un servizio di ascolto e inclusione, a cui gli studenti e le studentesse possono rivolgersi per tutte le tematiche legate alle differenze di genere, orientamento, origine etnica e culturale”.

Il regolamento è stato redatto grazie al lavoro istruttorio di una commissione appositamente costituita dal Senato accademico cui hanno partecipato docenti e studenti.

Il testo è pubblicato nella sezione della normativa di Ateneo, al link: https://www.unisi.it/ateneo/statuto-e-regolamenti/altri-regolamenti.