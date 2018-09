Carabinieri, il colonnello Giovanni Rizzo nuovo comandate del Reparto Operativo di Arezzo

Da ieri 10 settembre, il tenente colonnello Giovanni Rizzo è il nuovo Comandante del Reparto Operativo di Arezzo. Subentra al tenente colonnello Giovanni Caturano che, dal febbraio scorso, è stato trasferito al Comando Provinciale di Salerno, quale responsabile della Sezione di P.G. della locale Procura della Repubblica.

Il tenente colonnello Rizzo, originario di Catania conosce già la realtà aretina, specie quella della Valtiberina, avendo comandato la Compagnia Carabinieri di Sansepolcro dal 2000 al 2006, è sposato e ha due figli.

Nel corso della sua carriera ha svolto numerosi incarichi operativi in Sicilia e Campania, come comandante del Nucleo Operativo e delle Compagnie di Ragusa e Napoli Vomero, in Umbria, dove ha ricoperto l’incarico di Comandante del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale e, da ultimo, nel Lazio dove ha comandato il Reparto Operativo del Comando Provinciale di Viterbo.

Ha inoltre partecipato alle seguenti tre missioni internazionali: nel 2005 in Sarajevo per il mantenimento della pace; nel 2015 alla missione Nato “Resolute Support Mission” in Afganistan, per fornire assistenza alla formazione dell’esercito e delle altre forze armate afgane e nel 2017 alla missione di pace “Mibil” in Libano, impegnata nello specifico settore della formazione del personale militare libanese.