Capolona, rifiuti abbandonati a ridosso dell’isola ecologica. Pasqui: “Presto foto-trappole e sanzioni”

Rifiuti abbandonati a qualsiasi ora a ridosso di un’isola ecologica. E’ quanto accade da tempo a Capolona dove proprio vicino all’ingresso dell’isola periodicamente si trovano cataste di rifiuti di ogni genere: dalla mobilia alle bombole di gas. Adesso l’amministrazione comunale ha deciso di contrastare questo vero e proprio malcostume ricorrendo alle foto-trappole. Un servizio al quale stanno lavorando in collaborazione con Sei Toscana e che a breve sarà attivo.

L’abbandono continuo e scellerato di rifiuti alle porte dell’isola ecologica di Capolona testimonia l’assoluta mancanza di rispetto per tutti: per chi lavora, per chi rispetta le regole, per il nostro territorio – commenta l’assessore Daniele Pasqui.

Siamo davvero indignati dal ripetersi di questi atti cialtroni e vergognosi.

Ecco perché l’amministrazione comunale di Capolona comunica che tra breve avverrà una riorganizzazione del servizio, in collaborazione con Sei Toscana. Sarà infatti avviato un servizio con foto-trappole/telecamere: da quel momento per chi continuerà a lasciare rifiuti di ogni genere fuori dall’isola ecologica durante l’orario di chiusura scatteranno multe e denunce.

Cambiare in meglio si può, basta una mano da parte di tutti”.