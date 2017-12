Capodanno con le nuvole, ma temperature non fredde

Ci aspetta un tempo molto dinamico nei prossimi giorni, dettato dalle correnti atlantiche che trasporteranno corpi nuvolosi in serie ma anche aria più mite. Un debole peggioramento è atteso nelle prime ore di oggi, sabato, un’altra perturbazione un po’ più incisiva è attesa fra San Silvestro e il primo giorno del nuovo anno, un’altra subito a ruota il 2 gennaio. Le nevicate si verificheranno però a quote elevate. Fra una perturbazione e l’altra il tempo sarà più asciutto ma comunque caratterizzato da nuvolosità più o meno irregolare.

DETTAGLIO PREVISIONALE

SABATO: nuvoloso o parzialmente nuvoloso ma tempo sostanzialmente asciutto senza precipitazioni. Temperature minime in rialzo, probabile rialzo anche nei valori massimi, rialzo netto in quota. Ventilazione debole sud occidentale.

DOMENICA: da nuvoloso a parzialmente nuvoloso ma probabilmente ancora senza precipitazioni. Temperature su valori non freddi, valori positivi anche in montagna. Ventilazione debole da sud ovest.

EVOLUZIONE SUCCESSIVA:

Come già accennato, correnti atlantiche sugli scudi, semizonali, che trasporteranno perturbazioni veloci da ovest verso est, in un contesto di temperature miti o comunque non fredde. Un altro importante peggioramento viene intravisto dai modelli per l’Epifania.

Lorenzo Sestini

Presidente Nuovo Gruppo Astrofili Arezzo