Canile del Casentino: tutto pronto per “rifugi aperti”

Domenica 10 giugno i volontari dell’ENPA aspettano amici e simpatizzanti al canile intercomunale di San Piero in Frassino, che rimarrà aperto dalle ore 10 alle 17, per una nuova edizione di “Rifugi aperti”.

“Stiamo preparando un’imperdibile giornata, ricca di sorprese e divertimenti – dicono i volontari che gestiscono il servizio del canile in base ad una convenzione con l’Unione dei Comuni Montani del Casentino – L’iniziativa – si legge nel sito dei volontari Casentinesi – è dedicata soprattutto ai bambini che stanno raccogliendo le figurine dell’album più famoso d’Italia. Non poteva quindi un super scambio di figurine per poter completare la raccolta degli “Amici Cucciolotti” 2018”.

Quest’anno poi ci sono altre novità sempre dedicate ai più piccoli: “Abbiamo organizzato una speciale caccia al tesoro che impegnerà grandi e piccini nella ricerca di premi e sorprese all’interno del parco che ospita il Rifugio”.

Nell’intera giornata i volontari guideranno i visitatori alla scoperta del canile e dei suoi ospiti. Potranno incontrare uno ad uno i cani che vivono nella struttura ed ascoltare le loro storie, alcune davvero particolari e toccanti. Bambini e ragazzi avranno modo di conoscere da vicino la realtà “oltre le sbarre”, di interagire con i volontari che dedicano il proprio tempo libero ad una causa in cui credono profondamente. Non mancherà lo stand presso cui saranno disponibili informazioni sulle attività svolte dalla sezione ENPA del Casentino, idee regalo in tema e alcuni omaggi per i bambini. Il pomeriggio si concluderà con una divertente sfilata che avrà come protagonisti gli ospiti del canile e tutti i bambini presenti, i quali, votando il loro beniamino, decreteranno il vincitore della giornata.

“Vi aspettiamo numerosi per trascorrere insieme momenti divertenti e spensierati, ma, allo stesso tempo ricchi di valori: quelli della solidarietà, della protezione, dell’altruismo. Gli stessi valori che, figurina dopo figurina, ogni bambino apprende attraverso le magiche avventure proposte ogni anno sull’album Amici Cucciolotti”.