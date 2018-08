Campo scuola regionale della Protezione civile

Nell’ambito dei servizi di Protezione Civile si terrà dal 6 al 9 Settembre presso il Monastero “Sacro Cuore” dell’Alpe di Poti, il nono Campo Scuola Regionale di Protezione Civile di Croce Rossa, che vedrà presenti circa duecento Volontari di tutta la Toscana, che affronteranno giornate di studio con attività pratiche su varie tematiche quali: Operatore di sala Operativa, Social Media in Emergenza ed in tempo di pace, Corso per utilizzo di droni, Corso per Istruttore di Unità Cinofila, Corso di Restoring Family Links e Corso Base di Recupero dei Beni culturali in Emergenza.

Le recenti calamità che hanno colpito l’Italia, dal terremoto in Centro Italia, sino al crollo del ponte di Genova, impongono che i Volontari che si dedicano alla Protezione Civile siano costantemente preparati ed aggiornati sulle procedure di intervento sui vari scenari in cui è richiesta la loro presenza. E’ In tale ambito che la Croce Rossa provvede che la formazione ai suoi Volontari sia sempre più uniforme e capillare.