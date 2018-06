Il programma di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie entra nel vivo. Il vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini ha presentato il progetto definitivo relativo all’area di 19.000 metri quadrati compresa tra via Uguccione della Faggiuola e il limitrofo tratto di tangenziale di viale Don Minzoni:

“Qualità urbana, coesione sociale, valorizzazione ambientale: questi i nostri propositi in termini generali per l’Arezzo del 2020. Li ribadiamo nello specifico per questo progetto, aggiungendo un altro valore in cui crediamo: l’accessibilità per tutti. Parliamo di un nuovo parco urbano, in una zona peraltro da sempre trascurata, da realizzare secondo uno schema ad ‘albero’ in cui, lungo un percorso rettilineo centrale si alternano differenti attività. Vogliamo garantire inoltre protezione dai rumori e dalle polveri prodotte dal traffico sulla tangenziale grazie a un sistema di dune di terreno che delimitino le diverse aree tematiche. Nel parco si snoderà una pista ciclo-pedonale di collegamento tra via Pietro Nenni e via Uguccione della Faggiuola. L’area sarà ovviamente priva di barriere architettoniche e quindi fruibile dai disabili. L’investimento è davvero importante: 2 milioni di euro circa”.

Le attività che si svolgeranno all’interno del parco, al cui ingresso sorgerà un ristoro con un ampio spazio esterno, saranno organizzate per aree tematiche: giochi per i bambini più piccoli, le più prossime all’area di ristoro e ai servizi igienici e dunque le più lontane da viale Don Minzoni, a salire i giochi per i bambini più grandi e i campi sportivi, questi ultimi comunque nel settore opposto alle abitazioni. Gli spazi per il relax e per il fitness saranno infine dislocati nel settore nord-occidentale e dotato di spogliatoio. Il parco sarà completamente recintato. All’altezza dell’ingresso principale, in via Uguccione della Faggiuola, saranno creati marciapiedi e rifatta la pavimentazione stradale. Lavori a partire da inizio 2019. Alla conferenza stampa presente anche il funzionario responsabile del progetto Alfredo Strazzullo.