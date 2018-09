Cambio di stagione, i buoni consigli delle Farmacie Comunali di Arezzo

Volge alla conclusione la settimana del benessere “Preveniamo l’autunno” delle Farmacie Comunali di Arezzo. L’iniziativa, in programma fino a sabato 22 settembre nelle otto farmacie del gruppo, ha rappresentato un’occasione per informare sulle buone pratiche quotidiane e sulle accortezze da tenere in vista dell’ormai prossimo cambio di stagione per mantenere il benessere del corpo e della mente. L’autunno, infatti, rappresenta un periodo delicato per il ritorno tra i banchi di scuola, per l’accumulo di stress dopo le vacanze, per l’abbassamento delle temperature e per l’accorciarsi delle giornate, dunque le Farmacie Comunali di Arezzo hanno strutturato questa campagna per permettere ai cittadini di affrontare consapevolmente questi cambiamenti.

Nell’ultima settimana, i farmacisti hanno posto le loro competenze al servizio di persone di tutte le età che ne hanno approfittato per trovare consigli e suggerimenti legati alle più diversificate tematiche: dal problema della perdita dei capelli alla prevenzione delle infezioni alle vie respiratorie, dai trattamenti anti-pidocchi all’utilizzo di integratori per ottenere un apporto energetico. L’obiettivo è di informare e di rendere consapevoli sulle strategie per restare in salute, configurando così le farmacie non più solo come luoghi di dispensazione di medicinali ma anche come luoghi di ascolto e di servizio alla comunità.

«La settimana del benessere – spiega Gianluca Ceccarelli, amministratore delegato delle Farmacie Comunali di Arezzo – ha rappresentato un’occasione per stimolare l’incontro e il confronto tra i farmacisti e i cittadini. La campagna “Preveniamo l’autunno” volge al termine ma l’esperienza dei nostri professionisti rimane quotidianamente a disposizione delle esigenze di salute di ogni cittadino: negli ultimi giorni abbiamo approfondito le tematiche legate ad un periodo specifico come il cambio di stagione, ma in ogni mese dell’anno è possibile ricevere consigli e suggerimenti per una costruzione condivisa del benessere».