Caldo e cielo velato nel fine settimana

SITUAZIONE:

Ancora alta pressione sulla nostra regione che persisterà anche durante il prossimo fine settimana con tempo in prevalenza soleggiato, disturbato solo da qualche velatura o stratificazione nella giornata di sabato. Temperature ancora piuttosto elevate.

DETTAGLIO PREVISIONALE

VENERDI’: sereno o poco nuvoloso, con qualche modesto addensamento convettivo al pomeriggio specie nelle zone montuose. Temperature invariate, sopra le medie del periodo con massime poco sotto i 30 gradi.

SABATO: in genere poco nuvoloso con passaggio di velature o innocue stratificazioni nuvolose. Temperature senza grosse variazioni.

DOMENICA: sereno o poco nuvoloso. Temperature senza grosse variazioni di rilievo.

EVOLUZIONE SUCCESSIVA:

Una depressione atlantica seguita da aria più fresca lunedì si sposterà dalla Francia fino all’Europa orientale. Non entrerà sulla nostra penisola ma permetterà l’afflusso di aria fresca / fredda per il periodo dai quadranti nord orientali. Non ci attendiamo eventi precipitativi degni di nota sui nostri settori ma quasi certamente un temporaneo ma netto ridimensionamento termico.