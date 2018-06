Buffy, la segugia abbandonata che vagava a Quarata: salvata dalla strada, ha partorito 7 cuccioli. Ora 2 maschietti cercano casa

Due fratellini cercano una casa. Sono cuccioli, ma hanno già una incredibile storia alle spalle. La loro mamma, Buffy, è una seguigia che è stata trovata lo scorso marzo a Quarata. Come la segugina salvata a Marcena, Vittoria, Buffy vagava per le strade del paese, probabilmente abbandonata perché non più adatta alla caccia

“Erano un po’ di settimane che girava per Quarata – raccontano i volontari dell’Enpa – rovistando tra l’immondizia, ma non si faceva avvicinare dalle persone.

Fortunatamente però, ad un certo punto ha inisizato ad essere assidua nel giardino di un signore, si era praticamente stabilità lì, ma non si faceva avvicinare in nessun modo. L’uomo ha così chiesto aiuto all’Enpa”.

Gli operatori hanno dovuto usare una gabbia a scatto con del cibo dentro per riuscire a prenderla: fortunatamente il richiamo del cibo è stato talmente forte che lei è entrata subito. “In realtà – proseguono i volontari – Buffy si è dimostrata fin da subito molto affettuosa e desiderosa del contatto umano. Inoltre aveva una bella sorpresa per noi: era incinta di sette cuccioli! E così a fine marzo sono nate queste meraviglie: sei maschi e una femmina”.

Una storia a lieto fine, o quasi. Buffy ha immediatamente trovato una casa in cui finalmente prossima settimana potrà essere accolta da una famiglia. Cinque dei suoi cuccioli sono stati adottati e ora, per trasformare la storia in favola, rimangono solo due cuccioli da adottare.

Sono entrambi maschi e saranno una futura taglia media: “Sono veramente molto affettuosi tranquilli ed equilibrati proprio come la loro mamma”. E per non farli rimanere soli nel canile servono famiglie dal cuore grande pronte ad adottarli.