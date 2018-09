“Bright 2018”, torna anche ad Arezzo l’appuntamento con la Notte dei ricercatori

Torna anche quest’anno ad Arezzo “Bright”, l’appuntamento con la Notte dei Ricercatori.

Sono o l tre 500 le ricercatrici e i ricercatori coinvolti in Toscana nel programma di iniziative per portare la scienza nelle piazze delle città della regione il prossimo 28 settembre, in contemporanea con l’evento dedicato alla ricerca che si svolge in tutta Europa.

Promosso dalla Regione Toscana e coordinato dall’Università di Siena, “Bright 2018” vede la partecipazione delle Università di Firenze e Pisa, dell’Università per Stranieri di Siena, della Scuola Superiore Sant’Anna, della Scuola Normale Superiore e della Scuola IMT Alti Studi di Lucca, insieme al CNR (area della ricerca di Pisa), l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Sezione di Pisa).

Tutte le discipline parteciperanno a questa grande festa, per la quale vi è già molta attesa. Gli eventi proposti ad Arezzo, dal Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale dell’Università di Siena, saranno dedicati al ruolo della ricerca per promuovere l’inclusione sociale, ai disturbi dell’apprendimento e alle ricerche sull’esperienza del manicomio di Arezzo, in particolare sull’archivio sonoro della storica Anna Maria Bruzzone – recentemente donato all’Ateneo – , che conserva le voci dei ricoverati.

Le iniziative, dalle ore 14, si terranno nel campus del Pionta (viale Cittadini) e dalle ore 17,30 presso la Borsa merci (piazza Risorgimento). Il programma dettagliato della Notte dei Ricercatori ad Arezzo è pubblicato nel sito del Dipartimento dell’Università di Siena www.dsfuci.unisi.it e nel sito www.bright-toscana.it/arezzo.

A Siena, nel rettorato dell’Università, la giornata di eventi sarà aperta dal Phd Graduation Day, cerimonia che celebrerà i dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo nell’Ateneo durante l’ultimo anno. Dal pomeriggio alla tarda serata il centro storico di Siena sarà animato da esibizioni, esperimenti, seminari e spettacoli, con protagonisti in particolare i temi del cibo e della salute, vita e tecnologie, meraviglie naturali, società, patrimonio culturale europeo. La giornata di festa culminerà in piazza del Campo, alle ore 21, con il concerto della band bolognese Lo Stato Sociale, che concluderà il suo tour “Una vita in vacanza” con la tappa senese, a ingresso libero.

Oltre che a Siena e ad Arezzo, eventi per Bright sono in programma anche a Cascina, Firenze, Grosseto, Portoferraio, Livorno, Lucca, Pisa, Pontedera, Prato e Viareggio, tutti pensati per coinvolgere i cittadini.

La Notte dei Ricercatori in Toscana è un progetto finanziato dal programma di ricerca e innovazione dell’Unione Europea Horizon 2020 nell’ambito del grant 818515 – MSCA-NIGHT-2018.