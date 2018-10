Bretella Coste-Casello: via libera al cantiere. Chienni: “Opera strategica per il Valdarno”

“Il nostro Comune incassa una conferma importantissima sulla prossima realizzazione della bretella Coste-Casello, un’opera strategica non solo per Terranuova ma per tutto il Valdarno, capace di risolvere alcuni dei principali problemi di viabilità e dare l’input ad un ulteriore sviluppo produttivo. Oggi registriamo un passo in avanti fondamentale per procedere verso il compimento dell’arteria”.

Interviene così il sindaco di Terranuova, Sergio Chienni nelle ore in cui viene confermato il via libera all’opera viaria che collegherà Terranuova Bracciolini al casello autostradale di Valdarno.

“Dopo aver ottenuto come Comune un finanziamento di circa 5 milioni di euro dal Cipe (il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) e l’impegno della Regione Toscana attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – ricorda il Sindaco – oggi arriva l’ok alla progettazione. Ringrazio l’assessore Ceccarelli che ha fatto questa battaglia insieme a noi per l’importante impegno profuso. Ci faremo carico di condividere le scelte assieme alle realtà presenti in quel tratto di territorio – aggiunge Chienni – in modo da addivenire ad una soluzione funzionale e rispettosa delle diverse esigenze”.

L’opera consiste nella realizzazione di una viabilità lungo l’autostrada, per una lunghezza complessiva di circa 2.5 km, dalla Coste al casello Valdarno e all’attuale S.P. 11. L’importo stimato per la realizzazione della bretella, comprensiva degli espropri, è circa di 15 milioni di euro.