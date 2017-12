Botti di Capodanno: ecco come aiutare gli amici a 4 zampe a superare la notte di San Silvestro

La notte di Capodanno non per tutti è festa. C’è chi dei botti ha una paura folle: una paura che fa scappare a gambe levate alla ricerca di luogo dove rifugiarsi. Soprattutto se resta solo per qualche ora, il tempo in cui la propria famiglia consuma il tradizionale cenone. Sono gli amici a 4 zampe. Per molti di loro la notte dei botti è una notte da incubo.

Ma cosa si può fare per proteggere i nostri compagni a 4 zampe a superare questa notte? A dare consigli, come ogni anno, sono le associazioni come Oipa ed Enpa. Oipa in vista del Capodanno ha diffuso un apposito decalogo. Ecco dunque quali sono le dritte da seguire per aiutare cuccioli e animali adulti a superare questa lunga notte.