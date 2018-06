Bibbiena, inizia l’avventura dei ragazzi del servizio civile

Cinque ragazzi casentinesi che inizieranno oggi la loro avventura nel Serivizio Civile del Comune di Bibbiena. Un giorno importante per loro, ma anche per tutta la comunità nella quale loro stessi dovranno lavorare. I loro nomi: Alessio Auciello, Virginia Detti, Ibrahim Abubakar, Vaiani Jessica e Francesco Scarini. Tre di loro saranno impegnati nell’aiuto alla fasce deboli della comunità ossia anziani, portatori di handicap, famiglie che hanno bisogno per i loro cari in difficoltà. Un lavoro che svolgeranno accanto agli operatori specializzati, ma di grande sollievo e aiuto per chi ha necessità di un appoggio nell’espletare i piccoli, ma gravosi compiti di ogni giorno. Alessio Auciello lavorerà in biblioteca a stretto contatto con gli operatori, mentre Ibrahim, uno dei ragazzi gestiti dall’Associazione Tahomà, che ha felicemente superato gli esami per assistente di base, si insedierà al front office del Museo Archologico e si occuperà di informazione e accoglienza.

Questa mattina il Sindaco Daniele Bernardini ha accolto personalmente i cinque ragazzi facendo loro i migliori auguri per i prossimi otto mesi di lavoro, ma soprattutto mettendo in evidenza l’importanza del loro ruolo nel contesto sociale e cultura del comune.

Entusiasmo ed emozione hanno espresso i ragazzi attraverso le parole di Alessio che ha commentato: “Un’opportunità unica di esperienza professionale e umana, ma anche di crescita interiore. Ci impegneremo per dare il massimo a questa comunità”.