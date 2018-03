Bibbiena, carta di identità elettronica: servizio a gonfie vele

Sono ormai 351 le Carte di Identità Elettroniche fatte al Comune di Bibbiena. Un numero considerevole se si pensa che il servizio, primo in Casentino, è partito solo lo scorso 15 di Gennaio 2018.

Da quel momento si possono rilasciare solo carte di identità elettronica (CEI).

Per richiedere la Carta di identità Elettronica è necessario essere in possesso di alcuni documenti essenziali, ovvero la fotografia in formato tessera recente, carta di identità scaduta, deteriorata o altro documento di riconoscimento valido, o la denuncia se la stessa è stata smarrita o rubata. Per i minorenni italiani che vogliono una carta di identità valida per l’espatrio, la presenza di entrambi i genitori o il modulo di assenso del genitore che non può essere presente. Per i cittadini extra comunitari sono necessari passaporto e permesso di soggiorno.

La CEI ha un costo di 22,21 euro ( o 27,37 in caso di duplicato) e deve essere pagata al momento in contanti.

Lo sportello per il rilascio delle nuove carte di identità è aperto dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, il venerdì e il sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,00.

E’ importante sapere che solo in caso di reale e documentata emergenza potrà essere rilasciata la vecchia carta di identità cartacea. I casi in cui questo è possibile sono i seguenti: motivi di salute, viaggio imminente, consultazione elettorale partecipazione a concorsi o gare iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero.

La carta, infatti, sarà consegnata a cura del Poligrafico dello Stato al cittadino dopo 6 giorni lavorativi con raccomandata all’indirizzo dichiarato.

Il nuovo documento risponde ai più avanzati standard internazionali di sicurezza in materia di documenti elettronici ed entro il 2018 tutti i comuni italiani dovrebbero adeguarsi alla nuova normativa.

Si ricorda ai cittadini che l’Ufficio Anagrafe e Stato civile si trova provvisoriamente nella nuova sede presso le Scuole Elementari di Bibbiena.