Bando per il servizio civile nazionale Arci, tre posti assegnati a Cavriglia

E’ stato pubblicato lunedì 20 agosto, il Bando Nazionale di Servizio Civile. Il Comune di Cavriglia è stata selezionato per due dei progetti promossi a livello nazionale da Arci: “Ideare, creare, costruire Cultura” (1 posto) e “Legami solidali” (2 posti). Questo quindi consentirà ad altri 3 giovani del nostro territorio di poter intraprendere un’esperienza formativa a stretto contatto con gli uffici dell’Amministrazione Comunale cavrigliese.

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione dei volontari di Servizio Civile per tutti i progetti è il 28 settembre 2018 ore 18:00.