Nuovo bando per il servizio civile: 16 posti presso la Misericordia di Arezzo

È dunque partito il nuovo progetto per il Servizio Civile Universale dal significativo titolo di “Insieme 2018” per la copertura di 30 posti operatori volontari, ripartiti come indicato nel sommario. (Tra questi, ben 16 sono disponibili presso la Misericordia di Arezzo).

Di seguito tutte le specifiche e le informazioni per la partecipazione. La documentazione è da scaricare dal sito o da richiedere al centralino della Misericordia di Arezzo, per riconsegnarla dopo compilazione, entro la suindicata scadenza del bando.

Premessa necessaria è che l’effettiva accettazione della domanda di partecipazione al bando e pertanto il conseguente accesso al servizio sono subordinati ad una selezione consistente in un colloquio che si terrà esclusivamente in lingua italiana (come da bando) e che le date per tale selezione verranno pubblicate sul sito della stessa Misericordia di Arezzo.

I giovani che presentano domanda devono essere in possesso dei seguenti requisiti: età compresa tra i 18 ed i 28 anni; essere cittadini italiani; essere cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea; essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia; non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.

La domanda, firmata dal richiedente, deve essere: redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 3 – domanda, allegato 4 – titoli e allegato 5 – privacy al presente bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso e avendo cura di indicare la sede per la quale si intende concorrere; accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;

Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità: con Posta Elettronica Certificata (PEC) – art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 – di cui è titolare l’interessato, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf; a mezzo “raccomandata A/R”; consegnate a mano presso la Segreteria.

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile nazionale

Riferimenti dell’Arciconfraternita di Misericordia di Arezzo a cui rivolgersi: via Garibaldi, 143 – 52100 Arezzo +39 0575 24242 +39 0575 21484 rlosco@misericordiaarezzo.it