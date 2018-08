Bando per i nuovi siti di Comune e Biblioteca: via alle domande. Base d’asta: 38mila 500 euro

Trentotto mila cinquecento euro. E’ questa la base d’asta per la “Progettazione, fornitura e manutenzione dei siti web istituzionali del Comune di Arezzo e della Istituzione Biblioteca Città di Arezzo”. In pratica il Comune e la Biblioteca hanno bisogno di nuovi siti ed è stato perciò pubblicato un bando al quale sono invitate a partecipare web agency in grado di realizzare progetti per queste due istituzioni.

Le domande potranno essere inviate fino al 14 settembre. Il bando è stato pubblicato lo scorso 17 agosto e c’è poco meno di un mese di tempo dunque per candidarsi. La data limite di stipula del contratto sarà il prossimo 5 novembre.

L’annuncio dell’apertura del bando è stata data anche su Facebook dall’assessore Marcello Comanducci:

L’@retina va in pensione!!!

Finalmente è aperto il bando pubblico per la realizzazione dei nuovi siti del Comune di Arezzo e dell’istituzione Biblioteca che dovranno allinearsi alle linea guida nazionali imposte dall’agid ed essere più moderni e fruibili da mobile.

Web Agency fatevi avanti!!!