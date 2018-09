Banconote “dal futuro”, in Valdichiana i primi avvistamenti di Ukron

A prima vista sembra una banconota come le altre, magari di un paese straniero. Le dimensioni e i colori potrebbero trarre in inganno. Osservandola meglio è impossibile non notare quella scritta: 100 Ukron e poco più in là il volto di un robot. Chi ne entra in possesso potrebbe ricevere in cambio 1.123 euro. Peccato però che gli Ukron, sostiene il collettivo che li sta “seminando” qua e là, entreranno in vigore nel 2504 e quindi servirà pazientare.

“Nessuno scherzo” assicurano i DustyEye, un collettivo artistico che afferma sul proprio sito internet di aver trovato il modo – udite udite – di viaggiare nel futuro.

Nei mesi scorsi alcune città italiane tra cui Roma sono state invase da banconote come questa, disseminate in giro per la Capitale con il fine di “capire se ci saranno conseguenze tanto sul mercato azionario, quanto sulle microeconomie locali“.

Pochi giorni fa biglietti da 100 Ukron sono stati trovati anche in alcuni locali della valdichiana. Una banconota era stata lasciata, anzi abbandonata, accanto al bancone di un bar. Se ne è accorto il titolare e solo dopo una ricerca su internet è arrivato a identificare quel conio e il suo valore.

“Da oltre un anno – scrive il collettivo – ci spostiamo nel tempo documentando ogni tappa con le targhe commemorative de’ Il Migliore dei Futuri Possibili. Una ventina di cronobalzi senza grossi inconvenienti, fatta eccezione per qualche scossa emotiva. A nostro malgrado, nel corso dell’ultima cronovisita, siamo venuti in possesso di un’ingente somma di denaro. Svariati milioni di UKRON, la valuta planetaria in vigore dal 1° gennaio 2504. Centinaia di banconote* in tagli da 100. Fonti dell’epoca danno ad intendere che un singolo UKRON valga 1123,58 EURO (millecento ventitré, cinquantotto). Molto seccante, avendo da sempre cercato di scansare il Profitto. Per ovviare alla problema stiamo seminando la cartamoneta per il mondo privi di qualsivoglia criterio”.

La rivista Vice è riuscita ad intervistare alcuni attivisti che hanno spiegato come gli Ukron non sarebbero una trovata artistica.

“Stiamo parlando di un salto nel Futuro e ritorno. Utilizziamo una app per smartphone, per la verità ancora molto rudimentale, anche se ad ogni viaggio cerchiamo di migliorarla; per ora, possiamo definirla una versione beta, e infatti nell’ultimo salto qualcosa è andato storto. Volevo riportare a casa una singola banconota di Ukron, la valuta in vigore dal 2504, ma a causa di una svista ora me ne ritrovo tra le mani svariati milioni, tutti in tagli da 100″.

Le prove dei “salti temporali”. Il gruppo starebbe documentando i propri viaggi installando targhe commemorative, eventi che si potrebbero verificare in futuro, in certi luoghi. Basta vedere ad esempio quelle installate a Roma (Villa Borghese, Lungotevere), Milano (Parco Indro Montanelli) e Venezia (in piena laguna).

Ad ogni modo il caso degli Ukron ha destato curiosità prima ancora che clamore soprattutto per il valore della banconota come quella regalata al titolare del bar in questione. Peccato però che dovrà attendere il 2504 per poter cambiare quel regalo…



Twitter @ArezzoNotizie