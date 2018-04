Autismo Arezzo entra nel vivo del mese blu: le iniziative in calendario

Le iniziative promosse dall’associazione Autismo Arezzo Onlus entrano ufficialmente nel mese blu, aprile.

In attesa del concerto di Roberto Vecchioni, posticipato per motivi di salute dell’artista a domenica 22 aprile, domenica 8 aprile saranno due gli appuntamenti.

Alle ore 10 presso la sede dell’Associazione in via Ticino 6/8 è in programma una conferenza del dott. Antonio Narzisi, Psicologo, Psicoterapeuta, Ricercatore In Neuroscienze Member dell’ INSAR – International Society for Autism Research, nonché responsabile della Divisione di Psichiatria dello Sviluppo dell’IRCCS Fondazione Stella Maris di Pisa e direttore del Centro Trattamento e Ricerca Autismo dello Stella Maris.

Tema dell’incontro SENSORIALITÀ E AUTISMO.

I problemi sensoriali rappresentano uno dei fattori che maggiormente caratterizzano i Disturbi dello Spettro Autistico.

Tali anomalie rappresentano un ruolo importante nella vita quotidiana delle persone autistiche, accanto alle difficoltà comunicative e sociali, minando l’apprendimento e la comprensione delle informazioni ricevute dall’esterno.

L’incontro, realizzato in collaborazione con Associazione Culturale Pediatri Arezzo, grazie alla presenza di un ricercatore di alto livello, mira ad approfondire questi temi in maniera diretta.

Sempre nella giornata di domenica 8 aprile presso la palestra Space di Arezzo una iniziativa di sostegno alle attività dell’Associazione questa volta promossa da un gruppo di sportivi dello yoga.

Lo yoga, che come la meditazione, favorisce la consapevolezza, l’acuirsi dei sensi e la concentrazione secondo una ricerca condotta da ricercatori di Seattle (Usa) a seguito di un programma denominato “Integrated Movement Therapy” sembra essere d’aiuto nel migliorare la socialità, la comunicazione e la concentrazione nei bambini affetti da autismo.

La lezione di Ashtanga Yoga per beneficenza sarà guidata dal Maestro Giovanni Storani.

Il programma del Mese Blu dell’Autismo è realizzato con il sostegno di Comune di Arezzo, coop. Koiné, Officine della Cultura, Unicredit, Unoinformatica, Acetificio l’Aretino, Gimar, Ecotrade.

Info autismo.arezzo@gmail.com