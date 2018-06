Atti vandalici commessi da minorenni. Futuro Aretino: “Lavori socialmente utili per mesi”

Atti vandalici commessi da minorenni, dichiarazione del presidente dell’associazione “Futuro Aretino” Floriana Croce.

“Continuano a ripetersi atti vandalici commessi da giovanissimi. Quest’anno in Arezzo e provincia danneggiamenti già a due asili, una palestra, un deposito autobus. Andy Warhol alla fine degli anni ‘60, in pieno boom massmediologico, pronunciò la celebre frase “In futuro tutti saranno famosi per 15 minuti”. Nell’era dei social la voglia di protagonismo s’accontenta anche di un brevissimo video da postare ed il desiderio di emulazione, anche di reati (perchè queste non sono ragazzate, sono reati), corre velocissimo. Che fare? Sono del parere che anzitutto questi “protagonisti” vadano puniti e spediti a svolgere lavori socialmente utili per mesi. Inoltre, ovviamente, i loro genitori dovrebbero ripagare i danni fatti dai figli per intero e senza deroghe. Va dato un segnale importante, anche a conforto dei tanti giovani e giovanissimi educati e rispettosi, che devono avere la certezza che “gli sfigati” non sono loro, bensì i loro coetanei giustamente puniti. L’educazione civica si trasmette in tanti modi: a chi ha voglia d’ascoltare si parla, a chi non importa s’impone per il bene di tutti”.