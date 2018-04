Assistenza a scuola per bimbi diversamente abili, i tre casi di Bibbiena

“Garantire il diritto allo studio, agevolare la frequenza e la permanenza degli alunni diversamente abili nell’ambito scolastico; facilitarne l’inserimento e la partecipazione attiva alle attività didattiche svolte dal personale insegnante, supportandoli al raggiungimento degli obiettivi di integrazione e autonomia personale; sostenerli nelle attività di socializzazione e nell’acquisizione di capacità comunicative, volte all’integrazione e alla valorizzazione di abilità personali. Queste le finalità perseguite dall’Assistenza Specialistica sulla quale il Comune di Bibbiena sta investendo risorse ed energie”. Per l’anno scolastico in corso i progetti individualizzati di assistenza specialistica attivati in tutta la zona sono 15 di cui 3 a carico del Comune di Bibbiena.

Nello specifico si tratta di minori con certificazione della legge 104/92 in stato di gravità che frequentano la scuola infanzia (4 bambini), scuola primaria ( 6 bambini), la scuola secondaria di primo grado ( 5 bambini).I tre bimbi presi in carico dal Comune di Bibbiena si trovano in tutti i tre ordini di scuola inferiore.

Il servizio viene svolto in orario scolastico tramite personale e consiste essenzialmente nello stimolare, ma anche nel rafforzare i livelli di autonomia dell’alunno, favorire la partecipazione alle attività proposte dai docenti e l’integrazione con il gruppo classe.

Le ore assegnate settimanalmente a ciascun alunno dipendono dalla disabilità e dagli obiettivi definiti nel progetto educativo individualizzato; vengono concordate tra gli operatori dei servizi socio sanitari interessati, i genitori e la scuola.

E’ compito dell’Ente Locale, fornire l’assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato sia all’interno che all’esterno della scuola, come secondo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale.

L’investimento complessivo per questo servizio è di 26 mila euro.

Ma la scuola rappresenta per il Comune di Bibbiena un ambito di particolare rilevanza, cura e attenzione oltre che responsabilità. L’amministrazione ha confermato i 9 mila euro di contributi per gli istituti del territorio per l’acquisto di materiale vario e quindi investe annualmente anche in progettualità specifiche concordate con i Dirigenti. Per l’anno in corso, su questo aspetto, sono stati erogati 3.500 euro per i progetti “Al Museo” e “Campagna Amica”.