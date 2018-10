Aspettando la Columbus Day Parade, la Polizia Locale e il sindaco Ghinelli a New York

E’ oggi, secondo lunedì di ottobre, il giorno dei festeggiamenti per il Columbus Day, e alle 12 locali (da noi le 18) anche la delegazione aretina composta dal sindaco Alessandro Ghinelli e da dieci agenti della Polizia Locale, sfilerà sulla Fifth Avenue dalla 44th alla 72nd Street, nella tradizionale parata che celebra la scoperta dell’America da parte di Cristoforo Colombo. La nostra delegazione è stata protagonista già ieri di un’altra parata nella città di East Hanover in New Jersey.

Lì, il sindaco ha incontrato Joseph Pannullo, sindaco di East Hanover, il quale ha consegnato a Ghinelli le chiavi della città oltre che la cittadinanza onoraria a tutti i componenti la delegazione.

In attesa di quelli della Columbus Day Parade, a seguire alcuni scatti dal New Jersey.